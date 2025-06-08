Путін бреше про "удари у відповідь", найбільша атака по Україні була до "Павутини" – Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін бреше, що останні масовані атаки по Україні – це відповідь на спецоперацію "Павутина". Насправді ж найбільший удар за весь час війни відбувся до неї, повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News.

Глава держави назвав неправдою заяви Путіна про "удар у відповідь" на спецоперацію Служби безпеки України з ураження стратегічної авіації Росії.

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Президент нагадав, що у ніч на 1 червня (спецоперація відбулась вдень того дня) стався наймасованіший російський удар за весь час війни.

Тоді загарбники атакували Україну 479 засобами повітряного нападу: "шахедами" і безпілотниками-імітаторами, балістичними та крилатими ракетами. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 385 цілей.

Зеленський зауважив, що в контексті операції "Павутина" Путін просто хотів знайти виправдання для наступних ударів: "Люди, може, вони не знають, але вони повинні зрозуміти".

"Ми розуміємо, [як відбуваються] щоденні удари, тому що є розвідка, є різні цифри. Ми розуміємо, що Росія б'є абсолютно невипадково. Хоча цілі обирає часто дуже випадково – тобто щоби люди страждали. Цивільні цілі [обирає]", – додав глава держави.

Він нагадав, що загарбники завдавали ударів по Україні й під час того, як говорили про припинення вогню.

"Тобто їм [росіянам] здається, що таким тиском вони будуть впливати на ситуацію потім політичну", – підсумував президент.