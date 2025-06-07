Кількість загиблих у Луцьку зросла до двох, пошуково-рятувальні роботи завершені – фото
У Луцьку до двох зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки 6 червня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Вранці 7 червня під завалами зруйнованого під'їзду дев'ятиповерхівки було знайдено тіло дівчини. Напередодні, 6 червня, рятувальники деблокували тіло чоловіка.
Загалом постраждало 30 людей. Пошуково-рятувальні роботи завершені.
В ДСНС зазначили, що евакуйовано п'ятеро людей та декілька домашніх тварин. Значно пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі.
- У ніч проти 6 червня під масованою ракетно-дроновою атакою опинилася низка областей України. У Києві загинули чотири людини, ще десятки – постраждали.
- Є наслідки й у трьох районах Київської області, а також пошкодження колій залізниці. Дісталося також Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині та Луцьку.
- Загалом Росія атакувала Україну 407 безпілотниками, 38 крилатими ракетами повітряного і наземного базування, а також шістьма балістичними ракетами.
- Ввечері у Чернігові та Луцьку з-під завалів дістали тіла загиблих через російську атаку.