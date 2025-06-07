Кількість загиблих у Луцьку зросла до двох, пошуково-рятувальні роботи завершені – фото

Наслідки атаки на Луцьк (Фото: ДСНС)

У Луцьку до двох зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки 6 червня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вранці 7 червня під завалами зруйнованого під'їзду дев'ятиповерхівки було знайдено тіло дівчини. Напередодні, 6 червня, рятувальники деблокували тіло чоловіка.

Загалом постраждало 30 людей. Пошуково-рятувальні роботи завершені.

В ДСНС зазначили, що евакуйовано п'ятеро людей та декілька домашніх тварин. Значно пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі.

Фото: ДСНС