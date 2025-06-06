У Луцьку деблокували тіло загиблого з-під завалів багатоповерхівки

Кількість постраждалих у місті через російську атаку зросла до 27

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У Луцьку після масованої атаки Росії рятувальники деблокували тіло загиблого під завалами багатоповерхівки. Там ще можуть бути люди, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

"Кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки по місту зросла до 27 людей. Надзвичайники проводять розбір конструкцій зруйнованого будинку", – повідомили в ДСНС.

У місті також розгорнули "Пункт незламності", де мешканці можуть відпочити, зарядити телефони.

"Працюють волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС, всі необхідні служби для допомоги постраждалим. На допомогу в проведенні аварійно-рятувальних робіт прибули рятувальники з Рівненщини. Залучена техніка комунальних підприємств та інших установ", – повідомили рятувальники.

Наслідки обстрілу (Фото: ДСНС)