У Луцьку деблокували тіло загиблого з-під завалів багатоповерхівки
У Луцьку після масованої атаки Росії рятувальники деблокували тіло загиблого під завалами багатоповерхівки. Там ще можуть бути люди, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.
"Кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки по місту зросла до 27 людей. Надзвичайники проводять розбір конструкцій зруйнованого будинку", – повідомили в ДСНС.
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У місті також розгорнули "Пункт незламності", де мешканці можуть відпочити, зарядити телефони.
"Працюють волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС, всі необхідні служби для допомоги постраждалим. На допомогу в проведенні аварійно-рятувальних робіт прибули рятувальники з Рівненщини. Залучена техніка комунальних підприємств та інших установ", – повідомили рятувальники.
- У ніч проти 6 червня під масованою ракетно-дроновою атакою опинилася низка областей України. У Києві загинули чотири людини, ще десятки – постраждали.
- Є наслідки й у трьох районах Київської області, а також пошкодження колій залізниці. Дісталося також Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині та Луцьку.
- Загалом Росія атакувала Україну 407 безпілотниками, 38 крилатими ракетами повітряного і наземного базування, а також шістьма балістичними ракетами.