Зеленський про черговий удар по Україні: Якщо хтось не тисне на Росію, це співучасть
Президент Володимир Зеленський після чергової російської атаки у ніч проти 6 червня заявив, що м’яка позиція щодо країни-агресора призводить до нових жертв і робить пасивних спостерігачів співучасниками злочину.
Президент повідомив, що у ніч проти 6 червня Росія здійснила масштабну атаку майже на всю Україну, внаслідок чого загинули три працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій України. Попередньо відомо про майже 50 поранених, тривають рятувальні операції та розбір завалів.
"Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя", – написав Зеленський.
Він наголосив, що світ багато зробив, щоб Україна мала змогу захищатися, але тепер потрібно зупинити війну.
"Зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче", – закликав він.
- У ніч проти 6 червня під масованою ракетно-дроновою атакою опинилася низка областей України. У Києві загинули чотири людини, ще десятки – постраждали.
- Є наслідки й в трьох районах Київської області, а також пошкодження колій залізниці. Дісталося також Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині та Луцьку.
- Загалом Росія атакувала Україну 407 безпілотниками, 38 крилатими ракетами повітряного і наземного базування, а також шістьма балістичними ракетами.