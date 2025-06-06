Зеленський про черговий удар по Україні: Якщо хтось не тисне на Росію, це співучасть
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський після чергової російської атаки у ніч проти 6 червня заявив, що м’яка позиція щодо країни-агресора призводить до нових жертв і робить пасивних спостерігачів співучасниками злочину.

Президент повідомив, що у ніч проти 6 червня Росія здійснила масштабну атаку майже на всю Україну, внаслідок чого загинули три працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій України. Попередньо відомо про майже 50 поранених, тривають рятувальні операції та розбір завалів.

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"Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя", – написав Зеленський.

Він наголосив, що світ багато зробив, щоб Україна мала змогу захищатися, але тепер потрібно зупинити війну.

"Зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче", – закликав він.

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