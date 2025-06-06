Зеленский об очередном ударе по Украине: Если кто-то не давит на Россию, это соучастие

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский после очередной российской атаки в ночь на 6 июня заявил, что мягкая позиция по отношению к стране-агрессору приводит к новым жертвам и делает пассивных наблюдателей соучастниками преступления.

Президент сообщил, что в ночь на 6 июня Россия совершила масштабную атаку почти на всю Украину, в результате чего погибли три работника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины. Предварительно известно о почти 50 раненых, продолжаются спасательные операции и разбор завалов.

"Россия должна отвечать за это. Они с первой минуты этой войны бьют по городам и селам, чтобы уничтожить жизнь", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что мир многое сделал, чтобы Украина имела возможность защищаться, но теперь нужно остановить войну.

"Сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, надавив на Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время уносить жизнь, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно", – призвал он.