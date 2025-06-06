В Луцке деблокировали тело погибшего из-под завалов многоэтажки
В Луцке после массированной атаки России спасатели деблокировали тело погибшего под завалами многоэтажки. Там еще могут быть люди, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Количество пострадавших в результате ночной российской атаки по городу возросло до 27 человек. Чрезвычайники проводят разбор конструкций разрушенного дома", – сообщили в ГСЧС.
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В городе также развернули "Пункт несокрушимости", где жители могут отдохнуть, зарядить телефоны.
"Работают волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС, все необходимые службы для помощи пострадавшим. На помощь в проведении аварийно-спасательных работ прибыли спасатели из Ровенской области. Привлечена техника коммунальных предприятий и других учреждений", – сообщили спасатели.
- В ночь на 6 июня под массированной ракетно-дроновой атакой оказался ряд областей Украины. В Киеве погибли четыре человека, еще десятки – пострадали.
- Есть последствия и в трех районах Киевской области, а также повреждение путей железной дороги. Досталось также Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областям и Луцку.
- В общей сложности Россия атаковала Украину 407 беспилотниками, 38 крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования, а также шестью баллистическими ракетами.