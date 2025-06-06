В Луцке деблокировали тело погибшего из-под завалов многоэтажки

Число пострадавших в городе из-за российской атаки возросло до 27

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В Луцке после массированной атаки России спасатели деблокировали тело погибшего под завалами многоэтажки. Там еще могут быть люди, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Количество пострадавших в результате ночной российской атаки по городу возросло до 27 человек. Чрезвычайники проводят разбор конструкций разрушенного дома", – сообщили в ГСЧС.

В городе также развернули "Пункт несокрушимости", где жители могут отдохнуть, зарядить телефоны.

"Работают волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС, все необходимые службы для помощи пострадавшим. На помощь в проведении аварийно-спасательных работ прибыли спасатели из Ровенской области. Привлечена техника коммунальных предприятий и других учреждений", – сообщили спасатели.

Последствия обстрела (Фото: ГСЧС)