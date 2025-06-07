Число погибших в Луцке возросло до двух, поисково-спасательные работы завершены – фото

Последствия атаки на Луцк (Фото: ГСЧС)

В Луцке до двух выросло количество погибших в результате российской атаки 6 июня. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Утром 7 июня под завалами разрушенного подъезда девятиэтажки было обнаружено тело девушки. Накануне, 6 июня, спасатели деблокировали тело мужчины.

В общей сложности пострадали 30 человек. Поисково-спасательные работы завершены.

В ГСЧС отметили, что эвакуированы пять человек и несколько домашних животных. Значительно повреждены жилые дома, административные постройки, мебельный цех, производственные помещения и автомобили.

Фото: ГСЧС