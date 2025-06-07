Число погибших в Луцке возросло до двух, поисково-спасательные работы завершены – фото
В Луцке до двух выросло количество погибших в результате российской атаки 6 июня. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Утром 7 июня под завалами разрушенного подъезда девятиэтажки было обнаружено тело девушки. Накануне, 6 июня, спасатели деблокировали тело мужчины.
В общей сложности пострадали 30 человек. Поисково-спасательные работы завершены.
В ГСЧС отметили, что эвакуированы пять человек и несколько домашних животных. Значительно повреждены жилые дома, административные постройки, мебельный цех, производственные помещения и автомобили.
- В ночь на 6 июня под массированной ракетно-дроновой атакой оказался ряд областей Украины. В Киеве погибли четыре человека, еще десятки – пострадали.
- Есть последствия и в трех районах Киевской области, а также повреждения путей железной дороги. Досталось также Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областям и Луцку.
- В общей сложности Россия атаковала Украину 407 беспилотниками, 38 крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования, а также шестью баллистическими ракетами.
- Вечером в Чернигове и Луцке из-под завалов извлекли тела погибших из-за российской атаки.