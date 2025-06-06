В Чернигове и Луцке спасатели деблокировали из-под завалов тела людей, погибших из-за массированной российской атаки 6 июня. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

19:42. Спасатели извлекли тело жертвы из-под завалов на территории промышленного предприятия в Чернигове. Продолжаются работы.

Днем ГСЧС сообщало, что из-за ударов РФ в городе пострадали три человека. Тогда же ведомство указывало, что под завалами могут находиться люди.

В Чернигове повреждены многоквартирные дома, детский сад, объекты инфраструктуры и промышленное предприятие.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

20:12. В Луцке спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной девятиэтажки тело погибшего мужчины 1998 года рождения.

Число пострадавших из-за удара РФ по городу возросло до 30 человек.

Чрезвычайники продолжают работу на месте.

Накануне днем ГСЧС сообщало, что удалось извлечь тело жертвы из-под завалов этого же дома.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 6 июня Россия применила 452 средства воздушного нападения, украинским защитникам удалось сбить 39 ракет и 199 дронов, еще 169 БпЛА было локационно потеряно.

Всего в Украине из-за атаки РФ пострадали 80 человек, есть погибшие.