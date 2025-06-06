Зеленский: Атаками по Украине Путин пытается выторговать себе время

Президент отметил, что нужно добиться прекращения огня и продолжить давление на Россию

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночные атаки по Украине. Он заявил, что этим российский диктатор Владимир Путин "выторговывает себе время".

Президент отметил, что по состоянию на 21:00 известно о четырех погибших в Луцке и Киеве. В частности, трое спасателей в столице и мужчина 1998 года рождения на Волыни.

"К сожалению, не все в мире осуждают такие удары. И именно этим Путин пользуется... Россияне постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление за войну", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что должен быть установлен мир, а для этого требуются начальные шаги, в том числе прекращение огня. Он отметил, что нужно давить на Россию, чтобы это было и чтобы удары прекратились.