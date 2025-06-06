Зеленский: Атаками по Украине Путин пытается выторговать себе время
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночные атаки по Украине. Он заявил, что этим российский диктатор Владимир Путин "выторговывает себе время".
Президент отметил, что по состоянию на 21:00 известно о четырех погибших в Луцке и Киеве. В частности, трое спасателей в столице и мужчина 1998 года рождения на Волыни.
"К сожалению, не все в мире осуждают такие удары. И именно этим Путин пользуется... Россияне постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление за войну", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что должен быть установлен мир, а для этого требуются начальные шаги, в том числе прекращение огня. Он отметил, что нужно давить на Россию, чтобы это было и чтобы удары прекратились.
- В ночь на 6 июня под массированной ракетно-дроновой атакой оказался ряд областей Украины. В Киеве погибли несколько человек, еще десятки – пострадали.
- Есть последствия и в трех районах Киевской области, а также повреждение железнодорожных путей. Досталось также Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областям и Луцку.
- В общей сложности Россия атаковала Украину 407 беспилотниками, 38 крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования, а также шестью баллистическими ракетами.