Зеленський: Атаками по Україні Путін виторговує собі час

Президент зазначив, що потрібно домогтися припинення вогню та продовжити тиск на Росію

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічні атаки по Україні. Він заявив, що цим російський диктатор Володимир Путін "виторговує собі час".

Президент зазначив, що станом на 21:00 відомо про чотирьох загиблих у Луцьку та Києві. Зокрема, три рятувальники в столиці та чоловік 1998 року народження на Волині.

"На жаль, не всі у світі засуджують такі удари. І саме цим Путін користується... Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що має бути встановлений мир, а для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню. Він зазначив, що треба тиснути на Росію, щоб це було і щоб удари припинились.