Зеленський: Атаками по Україні Путін виторговує собі час
Президент Володимир Зеленський прокоментував нічні атаки по Україні. Він заявив, що цим російський диктатор Володимир Путін "виторговує собі час".
Президент зазначив, що станом на 21:00 відомо про чотирьох загиблих у Луцьку та Києві. Зокрема, три рятувальники в столиці та чоловік 1998 року народження на Волині.
"На жаль, не всі у світі засуджують такі удари. І саме цим Путін користується... Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну", – сказав він.
Зеленський підкреслив, що має бути встановлений мир, а для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню. Він зазначив, що треба тиснути на Росію, щоб це було і щоб удари припинились.
- У ніч проти 6 червня під масованою ракетно-дроновою атакою опинилася низка областей України. У Києві загинули кілька осіб, ще десятки – постраждали.
- Є наслідки й у трьох районах Київської області, а також пошкодження колій залізниці. Дісталося також Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині та Луцьку.
- Загалом Росія атакувала Україну 407 безпілотниками, 38 крилатими ракетами повітряного і наземного базування, а також шістьма балістичними ракетами.