В Киеве возобновили движение по "красной" ветке метро после российского удара

Поезда между станциями "Академгородок" – "Лесная" снова курсируют в обычном режиме

Киевское метро (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Движение поездов по "красной" линии киевского метро удалось досрочно восстановить после российской атаки по столице. Об этом государственной администрации города сообщили в метрополитене Киева.

Поезда между станциями "Академгородок" – "Лесная" снова курсируют в обычном режиме.

В метро отмечают, что непрерывная и напряженная работа специалистов подземки продолжалась 13 часов: "На месте сразу (после российской атаки. – Ред.) начали работать специалисты ночной смены, а затем присоединились и коллеги из дневной".

Перед запуском регулярного движения на "красной" линии запустили тестовый поезд, чтобы убедиться в готовности участка к перевозке пассажиров, добавляют в ведомстве.