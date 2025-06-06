В Киеве возобновили движение по "красной" ветке метро после российского удара
Движение поездов по "красной" линии киевского метро удалось досрочно восстановить после российской атаки по столице. Об этом государственной администрации города сообщили в метрополитене Киева.
Поезда между станциями "Академгородок" – "Лесная" снова курсируют в обычном режиме.
В метро отмечают, что непрерывная и напряженная работа специалистов подземки продолжалась 13 часов: "На месте сразу (после российской атаки. – Ред.) начали работать специалисты ночной смены, а затем присоединились и коллеги из дневной".
Перед запуском регулярного движения на "красной" линии запустили тестовый поезд, чтобы убедиться в готовности участка к перевозке пассажиров, добавляют в ведомстве.
- В ночь на 6 июня Россия вновь массированно атаковала Украину беспилотниками и ракетами: в частности, в Киеве повреждены колеи метро между станциями "Дарница" и "Левобережная". Из-за атаки РФ в Украине есть жертвы и пострадавшие.
- В общей сложности Москва применила 452 средства воздушного нападения, украинским защитникам удалось сбить 39 ракет и 199 дронов, еще 169 БпЛА были локационно потеряны.