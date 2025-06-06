У Києві відновили рух "червоною" гілкою метро після російського удару

Поїзди між станціями "Академмістечко" – "Лісова" знову курсують у звичайному режимі

Київське метро (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Рух поїздів "червоною" лінією київського метро вдалося достроково відновити після російської атаки по столиці. Про це державній адміністрації міста повідомили у метрополітені Києва.

Наразі поїзди між станціями "Академмістечко" – "Лісова" знову курсують у звичайному режимі.

У метро зазначають, що безперервна та напружена робота фахівців підземки продовжувалась 13 годин: "На місці одразу (після російської атаки. – Ред.) розпочали працювати фахівці нічної зміни, а згодом приєдналися й колеги з денної".

Перед запуском регулярного руху на "червоній" лінії запустили тестовий потяг, аби переконатися у готовності ділянки до перевезення пасажирів, додають у відомстві.