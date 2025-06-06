У Києві відновили рух "червоною" гілкою метро після російського удару
Рух поїздів "червоною" лінією київського метро вдалося достроково відновити після російської атаки по столиці. Про це державній адміністрації міста повідомили у метрополітені Києва.
Наразі поїзди між станціями "Академмістечко" – "Лісова" знову курсують у звичайному режимі.
У метро зазначають, що безперервна та напружена робота фахівців підземки продовжувалась 13 годин: "На місці одразу (після російської атаки. – Ред.) розпочали працювати фахівці нічної зміни, а згодом приєдналися й колеги з денної".
Перед запуском регулярного руху на "червоній" лінії запустили тестовий потяг, аби переконатися у готовності ділянки до перевезення пасажирів, додають у відомстві.
- У ніч проти 6 червня Росія знову масовано атакувала Україну безпілотниками й ракетами: зокрема, у Києві пошкоджені колії метро між станціями "Дарниця" та "Лівобережна". Через атаку РФ в Україні є жертви та постраждалі.
- Загалом Москва застосувала 452 засоби повітряного нападу, українським захисникам вдалося збити 39 ракет і 199 дронів, ще 169 БпЛА було локаційно втрачено.