У Чернігові та Луцьку рятувальники деблокували з-під завалів тіла людей, загиблих через масовану російську атаку 6 червня. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

19:42. Рятувальники дістали тіло жертви з-під завалів на території промислового підприємства у Чернігові. Продовжуються роботи.

Вдень ДСНС повідомляло, що через удари РФ у місті постраждали троє людей. Тоді ж відомство вказувало, що під завалами можуть перебувати люди.

У Чернігові пошкоджено багатоквартирні будинки, дитячий садок, об'єкти інфраструктури та промислове підприємство.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

20:12. У Луцьку рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки тіло загиблого чоловіка 1998 року народження.

Кількість постраждалих через удар РФ по місту зросла до 30 осіб.

Надзвичайники продовжують роботи на місці.

Напередодні вдень ДСНС повідомляло, що вдалося дістати тіло жертви з-під завалів цього ж будинку.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ніч проти 6 червня Росія застосувала 452 засоби повітряного нападу, українським захисникам вдалося збити 39 ракет і 199 дронів, ще 169 БпЛА було локаційно втрачено.

Загалом в Україні через атаку РФ постраждали 80 людей, є загиблі.