Трамп про атаку 6 червня: Україна дала привід Путіну прилетіти та розбомбити їх

Дональд Трамп (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна сама нібито дала Росії привід для масованої атаки 6 червня. Про це він сказав журналістам на борту Air Force One 6 червня, повідомляє Reuters.

"Вони дали Путіну привід прилетіти та розбомбити їх добре вчора ввечері", – сказав Трамп.

Така заява пролунала у відповідь на запитання про те, як удари безпілотників України вплинули на повномасштабну війну. Ймовірно, йшлося про операцію "Павутина" 1 червня, в рамках якої Служба безпеки України 117 дронами вдарила по чотирьох російських аеродромах у тилу, вразивши 41 літак – це 34% стратегічних ракетоносіїв Росії.

Під час розмови Трампа з Путіним 4 червня російський диктатор "пригрозив" відповісти на атаку України.

Defense Express повідомляло, що РФ після "Павутини" змогла підняти лише сім бомбардувальників для атаки. А за даними Reuters, Росії знадобляться роки, щоб замінити літаки, втрачені під час "Павутини".