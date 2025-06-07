Трамп про атаку 6 червня: Україна дала привід Путіну прилетіти та розбомбити їх
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна сама нібито дала Росії привід для масованої атаки 6 червня. Про це він сказав журналістам на борту Air Force One 6 червня, повідомляє Reuters.
"Вони дали Путіну привід прилетіти та розбомбити їх добре вчора ввечері", – сказав Трамп.
Така заява пролунала у відповідь на запитання про те, як удари безпілотників України вплинули на повномасштабну війну. Ймовірно, йшлося про операцію "Павутина" 1 червня, в рамках якої Служба безпеки України 117 дронами вдарила по чотирьох російських аеродромах у тилу, вразивши 41 літак – це 34% стратегічних ракетоносіїв Росії.
Під час розмови Трампа з Путіним 4 червня російський диктатор "пригрозив" відповісти на атаку України.
Defense Express повідомляло, що РФ після "Павутини" змогла підняти лише сім бомбардувальників для атаки. А за даними Reuters, Росії знадобляться роки, щоб замінити літаки, втрачені під час "Павутини".
- У ніч на 6 червня під масованою ракетно-дроновою атакою опинилися декілька областей України. У Києві загинули четверо людей, ще десятки – постраждали.
- Є наслідки й у трьох районах Київської області, а також пошкодження колій залізниці. Дісталося також Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областям та Луцьку.
- Загалом Росія атакувала Україну 407 безпілотниками, 38 крилатими ракетами повітряного та наземного базування, а також шістьма балістичними ракетами.
- Увечері у Чернігові та Луцьку з-під завалів витягли тіла загиблих через російську атаку. А до ранку 7 червня кількість жертв у Луцьку зросла до двох.