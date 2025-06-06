Reuters: Росії знадобляться роки, щоб замінити втрачені під час "Павутини" бомбардувальники

Бомбардувальник Ту-95 (Фото: пропагандистські медіа)

Заміна стратегічних бомбардувальників, які було уражено під час спецоперації України "Павутина", забере у Росії роки та ще більше затримає її програму модернізації. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на західних експертів з військової авіації.

За словами аналітиків, знищення цих літаків не матиме серйозного впливу на ядерні ударні можливості Росії, оскільки ті значною мірою складаються з ракет наземного та підводного базування.

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Водночас експерт з авіації лондонського аналітичного центру RUSI Джастін Бронк зазначає, що Росія використовувала бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3 не лише для масованих обстрілів України, а й для патрулювання в Арктиці, Північній Атлантиці та північній частині Тихого океану, демонструючи Заходу свою силу.

За його оцінками, Росія зараз втратила понад 10% сукупного флоту Ту-95МС (Bear H) та Ту-22М3 (Backfire), враховуючи атаки минулими вихідними та втрату кількох літаків на початку війни – один збито, а інші вразили на землі.

"Ці втрати створять значний тиск на ключові російські сили, які вже й так діяли на максимальній потужності", – сказав Бронк.

Аерокосмічний експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дуглас Баррі зазначає, що розроблені в часи СРСР бомбардувальники модернізувалися, однак їхнього виробництва більше не існує.

Крім того, критично важливими для систем авіоніки є мікропроцесори, постачання яких зараз під санкціями.

Директор проєкту "Ядерна інформація" при Федерації американських вчених Ганс Крістенсен вважає, що Москві не вистачить потужностей прискорити плани щодо Перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації (ПАК ДА), оскільки вона вже затримує інші великі оборонні проєкти, серед яких і нова міжконтинентальна балістична ракета "Сармат".

"Росії буде важко виконати програму ПАК ДА взагалі в найближчі п'ять років, не кажучи вже про її прискорення, через дефіцит бюджету і матеріально-технічні обмеження в промисловості, спричинені санкціями", – зазначив Бронк.

1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії та 41 літак на них. Це 34% усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.

Глава СБУ Малюк розповів про деталі операції у тилу Росії. Було вражено 41 літак на чотирьох аеродромах.