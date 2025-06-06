РФ понадобится несколько лет, чтобы заменить утраченные во время "Паутины" бомбардировщики

Бомбардировщик Ту-95 (Фото: пропагандистские медиа)

Замена стратегических бомбардировщиков, пораженных во время спецоперации Украины "Паутина", займет у России годы и еще больше задержит ее программу модернизации. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на западных экспертов по военной авиации.

По словам аналитиков, уничтожение этих самолетов не окажет серьезного влияния на ядерные ударные возможности России, поскольку те в значительной степени состоят из ракет наземного и подводного базирования.

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В то же время, эксперт по авиации лондонского аналитического центра RUSI Джастин Бронк отмечает, что Россия использовала бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 не только для массированных обстрелов Украины, но и для патрулирования в Арктике, Северной Атлантике и северной части Тихого океана, демонстрируя Западу свою.

По его оценкам, Россия сейчас потеряла более 10% совокупного флота Bear-H и Backfire, учитывая атаки прошлых выходных и потерю нескольких самолетов в начале войны – один сбит, а другие поразили на земле.

"Эти потери окажут значительное давление на ключевые российские силы, которые уже и так действовали на максимальной мощности", – сказал Бронк.

Аэрокосмический эксперт Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуглас Барри отмечает, что разработанные в СССР бомбардировщики модернизировались, однако их производства больше не существует.

Кроме того, критически важными для систем авионики являются микропроцессоры, снабжение которых находится под санкциями.

Директор проекта "Ядерная информация" при Федерации американских ученых Ханс Кристенсен считает, что Москве не хватит мощностей ускорить планы по Перспективному авиационному комплексу дальней авиации (ПАК ДА), поскольку она уже задерживает другие крупные оборонные проекты, среди которых и новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".

"России будет трудно выполнить программу ПАК ДА вообще в ближайшие пять лет, не говоря уже о ее ускорении, из-за дефицита бюджета и материально-технических ограничений в промышленности, вызванных санкциями", – отметил Бронк.

1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России и 41 самолет на них. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.

Глава СБУ Малыш рассказал детали операции в тылу России. Был поражен 41 самолет на четырех аэродромах.