Defense Express: Росія після "Павутини" змогла підняти для атаки лише сім бомбардувальників

Бомбардувальник Ту-95 (Фото: пропагандистські медіа)

Росія для атаки по Україні в ніч на 6 червня підняла п’ять бомбардувальників Ту-95МС і два Ту-160, що доводить втрати окупантів у стратегічній авіації після операції "Павутина". Про це повідомляє Defense Express з посиланням на своїх співрозмовників.

На відміну від попередніх атак, цього разу кожен літак ніс у середньому по пʼять крилатих ракет Х-101, а не по одній-три, як зазвичай. Загальна кількість ракет, імовірно, перевищила 36, хоча частина ракет могла впасти на території Росії, зазначають журналісти.

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"Практика використання ракетоносіїв з мінімальною кількістю ракет пов'язувалася з наміром ворога зменшити навантаження на літаки та подовжити строки їхньої експлуатації. Так само з метою збереження моторесурсу обмежено використовуються Ту-160", – пояснює видання.

Востаннє схожу ситуацію спостерігали наприкінці серпня 2024 року, коли 11 літаків Ту-95МС запустили 77 крилатих ракет Х-101.

Водночас Ту-160 Росія застосувала тільки вчетверте з 2023 року. У 2025 році таких випадків було зафіксовано вже два. До цього росіяни залучили Ту-160 під час минулої масованої атаки 26 травня.

"...якщо РФ захоче підтримувати аналогічний темп та потужність залпу крилатими ракетами повітряного базування, то альтернатив, окрім постійно ганяти обмежену кількість літаків із повним навантаженням, у них не проглядається. Як мінімум у короткостроковій перспективі", – зазначають журналісти.