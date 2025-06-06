Після однієї з наймасованіших атак на українців Росія заявила, що "цілі досягнуто"

Росіяни стверджують, нібито нічна атака була "відповіддю" на удари по військових об'єктах РФ, проте окупанти гатили по Україні в будь-які дні і раніше

Ту-95 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 6 червня Росія влаштувала одну з наймасованіших комбінованих атак на Україну, внаслідок якої загинули рятувальники та постраждали десятки цивільних. Після цього вдень Міноборони РФ цинічно відзвітувало про нібито досягнуті цілі.

Воєнне відомство держави-агресорки стверджує, що удари завдавались нібито у відповідь на "терористичні акти київського режиму" (ймовірно, йдеться про операцію Служби безпеки України "Павутина" та інші удари по військових об’єктах РФ, які є законними цілями. – Ред.). Проте Росія регулярно атакує Україну – незалежно від того, чи були влучання по її території.

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Окупанти заявляють, що масованого удару було завдано "високоточною" зброєю великої дальності та БпЛА по "конструкторських бюро, підприємствах випуску та ремонту озброєння і військової техніки України, цехах складання ударних безпілотників, центрах підготовки льотного складу".

"Ціль удару досягнуто. Усі призначені об'єкти уражено", – цинічно заявили у Міноборони РФ.

Натомість Повітряні сили Збройних Сил України, представники місцевої влади у різних регіонах, президент Володимир Зеленський, Державна служба з надзвичайних ситуацій та правоохоронці вже розповіли й показали наслідки російських атак – потерпали від ударів цивільні.

Вночі Росія атакувала 452 засобами повітряного нападу: 407 дронами та 45 ракетами.

Найбільше наслідків – у Києві. Там загинули троє рятувальників, ще 23 людини отримали поранення, серед яких 14 працівників ДСНС.

Виникла пожежа у багатоповерхівці, там серед трьох постраждалих – одна дитина. Пошкоджено інфраструктуру, будівлі, залізничні колії.

По Київщині росіяни теж гатили – там теж пошкоджено колії УЗ і приватні будинки.

Ще 15 людей постраждали у Луцьку. Там частково зруйновано багатоповерхівку. Також пошкоджено державну установу, навчальні заклади, комерційні обʼєкти та автівки.

Наймасованішу атаку за всю повномасштабну війну пережив Тернопіль. Пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств, постраждали 10 людей, серед яких п’ять ДСНСників. Через обстріли виникли пожежі, які забруднили повітря. Людям похилого віку і дітям радили залишатись удома.

Також через нічну ворожу атаку на Тернопільщині пошкоджено мережі електропередач, майже 4000 будинків залишились без світла.

Від ударів також потерпали Львівська, Хмельницька, Сумська, Чернігівська, Черкаська і Полтавська області. Скрізь є наслідки для цивільних.

У ніч проти 6 червня Росія теж була під ударами. Сили оборони атакували низку об’єктів військової інфраструктури на території країни-агресорки. Зокрема, було уражено аеродроми російської військової авіації "Енгельс" і "Дягілево".

Також уражено нафтобазу "Комбінат Кристал", розташовану в Саратовській області РФ. Вона забезпечувала дільність аеродрому "Енгельс".