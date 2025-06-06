После одной из самых массированных атак на людей Россия заявила, что "цели достигнуты"

Россияне утверждают, якобы ночная атака была "ответом" на удары по военным объектам РФ, однако оккупанты били по Украине в любые дни и раньше

Ту-95 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 6 июня Россия устроила одну из самых массированных комбинированных атак на Украину, в результате которой погибли спасатели и пострадали десятки гражданских. После этого днем Минобороны РФ цинично отчиталось о якобы достигнутых целях.

Военное ведомство государства-агрессора утверждает, что удары наносились якобы в ответ на "террористические акты киевского режима" (вероятно, речь идет об операции Службы безопасности Украины "Паутина" и других ударах по военным объектам РФ, которые являются законными целями. – Ред.). Однако Россия регулярно атакует Украину –независимо от того, были ли попадания по ее территории.

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Оккупанты заявляют, что массированный удар был нанесен "высокоточным" оружием большой дальности и БпЛА по "конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава".

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – цинично заявили в Минобороны РФ.

Однако Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, представители местных властей в разных регионах, президент Владимир Зеленский, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и правоохранители уже рассказали и показали последствия российских атак – пострадали от ударов гражданские.

Ночью Россия атаковала 452 средствами воздушного нападения: 407 дронами и 45 ракетами.

Больше всего последствий – в Киеве. Там погибли три спасателя, еще 23 человека получили ранения, среди них 14 работников ГСЧС.

Возник пожар в многоэтажке, там среди трех пострадавших – один ребенок. Повреждена инфраструктура, здания, железнодорожные пути.

По Киевской области россияне тоже били – там тоже повреждены колеи УЗ и частные дома.

Еще 15 человек пострадали в Луцке. Там частично разрушена многоэтажка. Также повреждены государственное учреждение, учебные заведения, коммерческие объекты и автомобили.

Самую массированную атаку за всю полномасштабную войну пережил Тернополь. Повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий, пострадали 10 человек, среди которых пять ГСЧСников. Из-за обстрелов возникли пожары, загрязнившие воздух. Пожилым людям и детям советовали оставаться дома.

Также из-за ночной вражеской атаки в Тернопольской области повреждены сети электропередач, почти 4000 домов остались без света.

От ударов пострадали Львовская, Хмельницкая, Сумская, Черниговская, Черкасская и Полтавская области. Везде есть последствия для гражданских.

В ночь на 6 июня Россия тоже была под ударами. Силы обороны атаковали ряд объектов военной инфраструктуры на территории страны-агрессора. В частности, были поражены аэродромы российской военной авиации "Энгельс" и "Дягилево".

Также поражена нефтебаза "Комбинат Кристалл", расположенная в Саратовской области РФ. Она обеспечивала деятельность аэродрома "Энгельс".