Defense Express: РФ после "Паутины" смогла поднять для атаки только семь бомбардировщиков

В то же время россияне загрузили ракетами бомбардировщики "по максимуму"

Бомбардировщик Ту-95 (Фото: пропагандистские медиа)

Россия для атаки по Украине в ночь на 6 июня подняла пять бомбардировщиков Ту-95МС и два Ту-160, что доказывает потери оккупантов в стратегической авиации после операции "Паутина". Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на своих собеседников.

В отличие от предыдущих атак, на этот раз каждый самолет нес в среднем по пять крылатых ракет Х-101, а не по одной-три, как обычно. Общее количество ракет, вероятно, превысило 36, хотя часть ракет могла упасть на территории России, отмечают журналисты.

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"Практика использования ракетоносителей с минимальным количеством ракет связывалась с намерением врага снизить нагрузку на самолеты и продлить сроки их эксплуатации. Так же с целью сохранения моторесурса ограниченно используются Ту-160", – объясняет издание.

В последний раз похожую ситуацию наблюдали в конце августа 2024 года, когда 11 самолетов Ту-95МС запустили 77 крылатых ракет Х-101.

При этом Ту-160 Россия применила только в четвертый раз с 2023 года. В 2025 году таких случаев было зафиксировано уже два. К этому россияне привлекли Ту-160 во время минувшей массированной атаки 26 мая.

"...если РФ захочет поддерживать аналогичный темп и мощность залпа крылатыми ракетами воздушного базирования, то альтернатив, кроме постоянно гонять ограниченное количество самолетов с полной нагрузкой, у них не просматривается. Как минимум в краткосрочной перспективе", – отмечают журналисты.