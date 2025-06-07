Зеленський про Харків: Росія б'є не у відповідь, а на знищення
Після останніх атак Москви по Харкову президент Володимир Зеленський заявив, що "це російські удари не "у відповідь", а на знищення". Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.
"І хто б там що не казав, це російські удари не "у відповідь", а на знищення. Цілковитого знищення життя вони хочуть. І в абсолютно всіх містах, селах на окупованій території справді видно, що означає прихід Росії. Єдине, про що піклуються окупанти, – це про військову інфраструктуру та про свою можливість вивезти з України все цінне", – зазначив президент.
Зеленський не уточнив, кого саме стосується це звернення.
Напередодні глава Сполучених Штатів Дональд Трамп вчергове заявив, що Україна сама нібито дала Росії привід для масованої атаки 6 червня після своєї операції "Павутина", під час якої була уражена стратегічна авіація загарбників.
- У ніч проти 7 червня Росія здійснила "найпотужнішу атаку" по Харкову, застосувавши дрони, ракети та керовані авіабомби.
- Через удари загинуло троє цивільних. Серед 21 постраждалого є півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.
- Ввечері окупанти знову атакували місто КАБами, одна з бомб поцілила по дитячій залізниці – є загибла та понад 40 поранених.