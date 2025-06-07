Росіяни вдарили по дитячій залізниці і двох локаціях у Харкові: є загибла та постраждалі

Фото: ДСНС

Російські окупанти знову атакували Харків – є загиблий та постраждалі, повідомив мер міста Ігор Терехов. Згодом стало відомо, що один з трьох ударів прийшовся по дитячій залізниці.

17:33. Окупанти знову вдарили по Харкову керованими авіабомбами.

17:55. Є поранені через прильоти двох КАБів у Шевченківському районі.

17:57. У центральній частині міста загинула людина, є декілька поранених через удар окупантів.

18:32. "На цю хвилину одна людина загинула, ще 10 поранені внаслідок удару по Шевченківському району", – написав Терехов.

19:05. Через російські удари КАБами загинула 30-річна жінка.

Наразі відомо про 16 постраждалих, які отримали травми різного ступеня тяжкості, написав глава обладміністрації Олег Синєгубов.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що одне з влучань було поряд з будівлею дитячої залізниці: саме тут загинула жінка та постраждали понад 10 осіб.

Другий КАБ поцілив по території приватного домоволодіння – зруйновано господарчу будівлю, сталося займання на площі 5 кв. м.

Третє влучання сталося у лісосмузі поблизу житлового будинку – без займання.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

ОНОВЛЕНО о 19:30. Всього росіяни застосували чотири КАБи по Шевченківському та Київському районах Харкова близько 17:35.

"Одне з влучань — по Дитячій залізниці. Це місце, де зазвичай багато родин із дітьми. росіяни б’ють саме туди в суботу вдень", – наголосив керівник ОВА.

Кількість постраждалих збільшилась до 18, з них троє – у важкому стані.

Через обстріл пошкоджено дві будівлі Дитячої залізниці та чотири вагони, два приватні будинки та господарча споруда.

Фото: Telegram Олега Синєгубова

Фото: Telegram Олега Синєгубова

Фото: Telegram Олега Синєгубова

Фото: Telegram Олега Синєгубова

Фото: Telegram Олега Синєгубова

Фото: Telegram Олега Синєгубова

Фото: Telegram Олега Синєгубова

У ніч проти 7 червня Росія здійснила "найпотужнішу атаку" по Харкову, застосувавши дрони, ракети та КАБи.

Через удари загинуло троє цивільних. Серед 21 постраждалих є півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.

Загалом Росія атакувала Україну 206 дронами та дев'ятьма ракетами. 87 БпЛА і сім ракет вдалося збити Силам протиповітряної оборони.