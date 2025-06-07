В Одеській області через російські атаки пошкоджений храм в Овідіополі – фото
В Одеській області Росія пошкодила будівлю храму під час атаки вночі 7 червня. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, розпочато розслідування.
Ворог атакував Одеський район ударними дронами. В місті Овідіополь окрім храму пошкоджена також інша інфраструктура селища. Повний перелік руйнувань та пошкоджень ще встановлюється.
Зазначається, що прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.
- В ніч проти 7 червня Росія вдарила по Харкову понад 40 дронами, ракетами та КАБами – це "найпотужніша атака", повідомив Терехов. Є загиблі та понад 17 поранених.
- Ворог атакував Дніпро й Нікополь дронами та ракетами. Палали авто, пошкоджені будинки, є постраждалі.
- Загалом Росія вдарила по Україні дев'ятьма ракетами та 206 дронами, є влучання та постраждалі.