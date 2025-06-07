В Одеській області через російські атаки пошкоджений храм в Овідіополі – фото

Пошкоджений храм (Фото: Одеська обласна прокуратура)

В Одеській області Росія пошкодила будівлю храму під час атаки вночі 7 червня. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, розпочато розслідування.

Ворог атакував Одеський район ударними дронами. В місті Овідіополь окрім храму пошкоджена також інша інфраструктура селища. Повний перелік руйнувань та пошкоджень ще встановлюється.

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Зазначається, що прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.

Будівля храму (Фото: Одеська обласна прокуратура)