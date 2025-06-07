В Одесской области из-за российских атак поврежден храм в Овидиополе – фото
В Одесской области Россия повредила здание храма во время атаки ночью 7 июня. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, начато расследование.
Враг атаковал Одесский район ударными дронами. В городе Овидиополь, кроме храма, повреждена и другая инфраструктура поселка. Полный список разрушений и повреждений еще устанавливается.
Отмечается, что прокуроры во взаимодействии с другими стражами порядка документируют последствия вражеской атаки.
- В ночь на 7 июня Россия ударила по Харькову более 40 дронами, ракетами и КАБами – это "самая мощная атака", сообщил Терехов. Есть погибшие и более 17 раненых.
- Враг атаковал Днепр и Никополь дронами и ракетами. Пылали авто, повреждены дома, есть пострадавшие.
- В целом Россия ударила по Украине девятью ракетами и 206 дронами, попадания и пострадавшие.