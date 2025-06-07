В Одесской области из-за российских атак поврежден храм в Овидиополе – фото

Поврежденный храм (Фото: Одесская областная прокуратура)

В Одесской области Россия повредила здание храма во время атаки ночью 7 июня. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, начато расследование.

Враг атаковал Одесский район ударными дронами. В городе Овидиополь, кроме храма, повреждена и другая инфраструктура поселка. Полный список разрушений и повреждений еще устанавливается.

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Отмечается, что прокуроры во взаимодействии с другими стражами порядка документируют последствия вражеской атаки.

Здание храма (Фото: Одесская областная прокуратура)