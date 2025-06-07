Росія вдарила по Харкову понад 40 дронами, ракетами та КАБами – це "найпотужніша атака"

Внаслідок атаки відомо про понад 10 постраждалих, є влучання в двох районах

Харків (Ілюстративне фото: Марія Солодовнік/Суспільне Харків)

В ніч проти 7 червня Росія атакувала Харків дронами, ракетами та керованими авіабомбами (КАБ). Про це повідомив міський голова Ігор Терехов і зазначив, що це була "найпотужніша атака" за весь час повномасштабної війни.

Комбінована атака на місто розпочалася близько 03:00. Загалом пролунало понад 40 вибухів.

У Київському районі було зафіксовано влучання "шахеду" в цивільне підприємство. Також повідомлялося про влучання дронів у приватний будинок та по території вищого навчального закладу в цьому районі. Внаслідок влучань загинули дві людини.

В Основ’янському районі зафіксовано влучання в житлову багатоповерхівку, виникла пожежа. У центрі міста шестеро постраждалих, серед яких півторамісячне немовля. Рятувальникам також вдалося деблокувати з-під завалів жінку, вона жива.

"У житловому будинку в центрі міста горять квартири з шостого по дев'ятий поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах знаходяться люди", – повідомив Терехов.

Станом на 06:40 відомо про 17 постраждалих містян.

За підрахунками харківського Ситуаційного центру по місту було завдано ударів 48 "шахедами", двома ракетами та чотирма КАБами, повідомив Терехов.

Водночас начальник відділу Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко повідомив в коментарі Думці, що було зафіксовано понад 50 БпЛА "Герань-2", чотири КАБи та одну ракету.