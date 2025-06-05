Терехов показав, як вночі Росія бомбила дронами багатоповерхівки в Харкові – відео

Як можна побачити на відео, Росія цілеспрямовано била дронами по житлових будинках

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч на 5 червня російські війська атакували Харків дронами. Міський голова Ігор Терехов оприлюднив відео моменту атаки, де видно вибухи та наслідки російських ударів.

"Так ворог сьогодні бив "шахедами" по житлових будинках мирних харківʼян", – написав мер міста.

На кадрах зафіксовано момент вибуху – дрон влучає в будівлю, здіймається полум’я. Удар відбувається у густозаселеному районі, поруч із багатоповерхівками.

Станом на 04:10 голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про 17 постраждалих, серед яких – вагітна, діти та 93-річна жінка. Внаслідок ударів БпЛА потрощено фасади багатоповерхівок, вибито шибки та пошкоджено квартири.

Близько 08:30 Синєгубов повідомив, що у Харкові вже 19 постраждалих, серед них 7-річний хлопчик, 9-річна та дві 13-річні дівчинки.

У ДСНС повідомляли, що ударів було завдано по житловій забудові Слобідського району Харкова. Серед постраждалих четверо дітей.

Пошкодження у Харкові (Фото: t.me/ihor_terekhov)

Пошкодження у Харкові (Фото: t.me/ihor_terekhov)

Загалом у ніч проти 5 червня російська армія атакувала Україну 103 ударними БпЛА і балістичною ракетою "Іскандер-М/KN-23".

Також 5 червня росіяни скинули на середмістя Херсона чотири керовані авіабомби, внаслідок чого є руйнування будівлі обласної державної адміністрації.

Цієї ж ночі Росія вдарила дронами по Прилуках. Внаслідок удару п'ятеро загиблих, зокрема дитина. Там оголосили 5 та 6 червня Дні жалоби.