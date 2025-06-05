Терехов показал, как ночью Россия бомбила дронами многоэтажки в Харькове – видео

Как можно увидеть на видео, Россия целенаправленно била дронами по жилым домам

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 5 июня российские войска атаковали Харьков дронами. Городской голова Игорь Терехов обнародовал видео момента атаки, где видны взрывы и последствия российских ударов.

"Так враг сегодня бил "шахедами" по жилым домам мирных харьковчан", – написал мэр города.

На кадрах зафиксирован момент взрыва – дрон попадает в здание, вспыхивает пламя. Удар проходит в густозаселенном районе, рядом с многоэтажками.

По состоянию на 04:10 глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о 17 пострадавших, среди которых – беременная, дети и 93-летняя женщина.

Около 08:30 Синегубов сообщил, что в Харькове уже 19 пострадавших, среди них 7-летний мальчик, 9-летняя и две 13-летние девочки.

В ГСЧС сообщали, что удары были нанесены по жилой застройке Слободского района Харькова.

Повреждения в Харькове (Фото: t.me/ihor_terekhov)

Повреждения в Харькове (Фото: t.me/ihor_terekhov)

Всего в ночь на 5 июня российская армия атаковала Украину 103 ударными БпЛА и баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23".

Также 5 июня россияне сбросили на центр Херсона четыре управляемые авиабомбы, в результате чего есть разрушение здания областной государственной администрации.

Этой же ночью Россия ударила дронами по Прилукам. В результате удара пятеро погибших, в том числе ребенок. Там объявили 5 и 6 июня Дни траура.