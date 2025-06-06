Росія атакувала Харків КАБами та ракетами, є прильоти

Вибух (Ілюстративне фото)

Росія ввечері 6 червня атакувала Харків. Ворог вдарив керованими авіабомбами (КАБ), а потім ракетами. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Близько 19:00 окупанти завдали ударів КАБами. За попередніми даними, зафіксовані кілька прильотів по промзоні у Київському районі міста. Інформація про постраждалих не надходила.

Близько 20:00 Терехов повідомив, що Харків перебуває під ударами ракет, та застеріг перебувати в укриттях. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними зафіксовані влучання ракет у Київському районі Харкова.

ДОПОВНЕНО О 21:18. Синєгубов повідомив, що попередньо, впродовж години армія РФ вдарила по Харкову ракетою, двоми КАБами та РСЗВ Торнадо-С.