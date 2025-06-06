Россия атаковала Харьков КАБами и ракетами, есть прилеты

Взрыв (Иллюстративное фото)

Россия вечером 6 июня атаковала Харьков. Враг ударил управляемыми авиабомбами (КАБ), а затем ракетами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Около 19:00 оккупанты нанесли удары КАБами. По предварительным данным, зафиксировано несколько прилетов по промзоне в Киевском районе города. Информация о пострадавших не поступала.

Около 20:00 Терехов сообщил, что Харьков находится под ударами ракет, и предостерег находиться в укрытиях. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным зафиксированы попадания ракет в Киевском районе Харькова.

ДОПОЛНЕНО В 21:18. Синегубов сообщил, что предварительно, в течение часа армия РФ ударила по Харькову ракетой, двумя КАБами и РСЗО Торнадо-С.