Зеленский о Харькове: Россия бьет не в ответ, а на уничтожение
После последних атак Москвы по Харькову президент Владимир Зеленский заявил, что "это российские удары не "ответные", а на уничтожение". Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
"И кто бы там что ни говорил, это российские удары не "в ответ", а на уничтожение. Полнейшего уничтожения жизни они хотят. И в абсолютно всех городах, селах на оккупированной территории действительно видно, что означает приход России. Единственное, о чем заботятся оккупанты, – это о военной инфраструктуре и о своей возможности вывезти из Украины все ценное", – отметил президент.
Зеленский не уточнил, кого именно касается это обращение.
Накануне глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Украина сама якобы дала России повод для массированной атаки 6 июня после своей операции "Паутина", в ходе которой была поражена стратегическая авиация захватчиков.
- В ночь на 7 июня Россия совершила "самую мощную атаку" по Харькову, применив дроны, ракеты и управляемые авиабомбы.
- Из-за ударов погибли три гражданских. Среди 21 пострадавшего есть полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.
- Вечером оккупанты снова атаковали город КАБами, одна из бомб попала по детской железной дороге – есть погибшая и более 40 раненых.