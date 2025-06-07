Зеленский о Харькове: Россия бьет не в ответ, а на уничтожение

Фото: ГСЧС

После последних атак Москвы по Харькову президент Владимир Зеленский заявил, что "это российские удары не "ответные", а на уничтожение". Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

"И кто бы там что ни говорил, это российские удары не "в ответ", а на уничтожение. Полнейшего уничтожения жизни они хотят. И в абсолютно всех городах, селах на оккупированной территории действительно видно, что означает приход России. Единственное, о чем заботятся оккупанты, – это о военной инфраструктуре и о своей возможности вывезти из Украины все ценное", – отметил президент.

Зеленский не уточнил, кого именно касается это обращение.

Накануне глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Украина сама якобы дала России повод для массированной атаки 6 июня после своей операции "Паутина", в ходе которой была поражена стратегическая авиация захватчиков.