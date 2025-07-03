Дзвінок Трампа і Путіна закінчився – диктатор заявив, що не відмовиться від вимог до України

У Кремлі заявили, що президент США ставив питання про якнайшвидше завершення воєнних дій

Дональд Трамп та Володимир Путін під час переговорів у Гельсінкі (Ілюстративне фото з 2018 року: EPA)

У телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор не відмовиться від своїх вимог до України. Про це повідомив радник тирана Юрій Ушаков.

У кремлівській версії першою темою дзвінка заявлена війна РФ проти України.

За словами Ушакова, Путін поінформував Трампа про "перебіг реалізації Стамбульських домовленостей". Єдиним реальним результатом двох зустрічей у турецькому місті стали великі обміни полоненими та тілами загиблих.

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Також диктатор заявив президенту США, що Росія не відмовиться від "усунення усіх причин виниклої конфронтації". Під цим росіяни мають на увазі роззброєння України та відмову від вступу до НАТО, а також проведення так званої денацифікації. До вимог Москви також входить визнання російськими тих територій України, які Москва незаконно вписала до своєї Конституції.

Радник Путіна додав, що у розмові Трамп ставив питання про якнайшвидше завершення воєнних дій.

Диктатор та президент не обговорювали проведення особистої зустрічі, але продовжать спілкування й дзвінки за необхідністю, заявив російський посадовець.

Крім цього, Путін і Трамп обговорили ситуацію на Близькому Сході та "низку перспективних спільних економічних проєктів в енергетиці та дослідженні космосу", розповів Ушаков.

Американський президент поки що не коментував цю розмову.

Під час минулого дзвінка першою темою для обговорення був конфлікт між Ізраїлем та Іраном.