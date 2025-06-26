Обмін полоненими 26 червня. Україна повернула військових до 25 років та поранених – фото

Переважна більшість звільнених у четвер захисників утримувалася в неволі з 2022 року

Обмін полоненими (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У четвер, 26 червня, відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, додому повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 2022 року.

"Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому", – написав Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що це етап великого обміну полоненими згідно з домовленостями у Стамбулі. Вдалося повернути додому групу захисників віком до 25 років, а також військових, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.

Переважна більшість звільнених захисників утримувалася в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Специфіка сьогоднішнього етапу обміну – вдалося повернути додому молодих воїнів. Наймолодшому – 24 роки, він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у 21-річному віці. Найстаршому оборонцю, якого вдалося повернути додому – 62 роки.

Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли Чорнобильську атомну електростанцію. Серед звільнених цього дня є офіцери.

Загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського