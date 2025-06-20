Україна повернула з полону поранених та важкохворих захисників – фото
Україна повернула з російського полону важкопоранених та тяжкохворих захисників. Більшість з них пробули в полоні понад два роки, повідомив президент Володимир Зеленський.
В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що етап обміну відбувся згідно з домовленостями, досягнутими у Стамбулі.
Були повернуті військові, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям: епілепсію, гіпертонію, ішемічну хворобу серця, проблеми з зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги.
Зокрема, повернулися представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, тероборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії. Усі визволені сьогодні належать до солдатського та сержантського складу.
Також серед звільнених є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.
Захисників доправлять до лікарень для обстеження та лікування, їх забезпечать необхідною допомогою, відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у полоні.
"Обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну", – зазначили в Коордшабі.
- Процес обмінів розпочався 9 червня. Тоді додому вдалося повернути першу групу серед поранених, тяжкохворих та молодших 25 років.
- 10 червня відбувся другий етап обміну полоненими, в межах якого повернулися поранені воїни.
- 12 червня відбувся черговий етап повернення військових з важкими пораненнями та хворобами.
- 14 червня провели вже четвертий за тиждень обмін військовополоненими.
- 19 травня відбувся п'ятий обмін тяжкохворими полоненими військовими.