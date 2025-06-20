Україна повернула з полону поранених та важкохворих захисників – фото

Обмін став можливий завдяки домовленостям у Стамбулі, процес триває

Обмін (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Україна повернула з російського полону важкопоранених та тяжкохворих захисників. Більшість з них пробули в полоні понад два роки, повідомив президент Володимир Зеленський.

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що етап обміну відбувся згідно з домовленостями, досягнутими у Стамбулі.

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Були повернуті військові, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям: епілепсію, гіпертонію, ішемічну хворобу серця, проблеми з зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги.

Зокрема, повернулися представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, тероборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії. Усі визволені сьогодні належать до солдатського та сержантського складу.

Також серед звільнених є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.

Захисників доправлять до лікарень для обстеження та лікування, їх забезпечать необхідною допомогою, відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у полоні.

"Обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну", – зазначили в Коордшабі.

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб