Украина вернула из плена раненых и тяжелобольных защитников – фото

Обмен стал возможен благодаря договоренностям в Стамбуле, процесс продолжается

Обмен (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Украина вернула из российского плена тяжелораненых и тяжелобольных защитников. Большинство из них пробыли в плену более двух лет, сообщил президент Владимир Зеленский.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что этап обмена состоялся согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле.

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Были возвращены военные, имеющие тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем: эпилепсию, гипертонию, ишемическую болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические заболевания органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса.

В частности, вернулись представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, терробороны, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии. Все освобожденные сегодня принадлежат к солдатскому и сержантскому составу.

Также среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года.

Защитников доставят в больницы для обследования и лечения, их обеспечат необходимой помощью, восстановят документы и выплатят надлежащее денежное довольствие за время пребывания в плену.

"Обменный процесс в соответствии со Стамбульскими договоренностями продолжается. Точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена", – отметили в Коордшабе.

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб