Украина вернула из плена раненых и тяжелобольных защитников – фото
Украина вернула из российского плена тяжелораненых и тяжелобольных защитников. Большинство из них пробыли в плену более двух лет, сообщил президент Владимир Зеленский.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что этап обмена состоялся согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле.
Были возвращены военные, имеющие тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем: эпилепсию, гипертонию, ишемическую болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические заболевания органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса.
В частности, вернулись представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, терробороны, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии. Все освобожденные сегодня принадлежат к солдатскому и сержантскому составу.
Также среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года.
Защитников доставят в больницы для обследования и лечения, их обеспечат необходимой помощью, восстановят документы и выплатят надлежащее денежное довольствие за время пребывания в плену.
"Обменный процесс в соответствии со Стамбульскими договоренностями продолжается. Точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена", – отметили в Коордшабе.
- Процесс обменов начался 9 июня. Тогда домой удалось вернуть первую группу среди раненых, тяжелобольных и младше 25 лет.
- 10 июня состоялся второй этап обмена пленными, в рамках которого вернулись раненые воины.
- 12 июня состоялся очередной этап возвращения военных с тяжелыми ранениями и болезнями.
- 14 июня провели уже четвертый за неделю обмен военнопленными.
- 19 мая состоялся пятый обмен тяжелобольными пленными военными.