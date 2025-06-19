Украина вернула из плена очередную группу тяжелобольных защитников – фото
В четверг, 19 июня, Украина и Россия провели новый обмен пленными в рамках Стамбульских договоренностей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, домой вернулись воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года.
Удалось обменять защитников Украины, воевавших в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что из плена освобождена группа тяжелобольных защитников. Обмен прошел в рамках Стамбульских договоренностей.
Каждый освобожденный военный имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением.
В Коордштабе отметили, что значительная часть попала в плен во время обороны Мариуполя. Все освобожденные в этот день защитники – представители рядового и сержантского состава.
- Об обмене военнопленными и телами погибших Украина и РФ договорились во время переговоров в Стамбуле 2 июня. Процесс начался 9 июня. Тогда домой удалось вернуть первую группу среди раненых, тяжелобольных и младше 25 лет.
- 10 июня состоялся второй этап обмена пленными, в рамках которого вернулись раненые воины.
- 12 июня состоялся очередной этап возвращения военных с тяжелыми ранениями и болезнями.
- 14 июня провели уже четвертый за неделю обмен военнопленными.