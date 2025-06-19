Украина вернула из плена очередную группу тяжелобольных защитников – фото
Обмен пленными (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В четверг, 19 июня, Украина и Россия провели новый обмен пленными в рамках Стамбульских договоренностей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, домой вернулись воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Удалось обменять защитников Украины, воевавших в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Украина вернула из плена очередную группу тяжелобольных защитников – фото
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Украина вернула из плена очередную группу тяжелобольных защитников – фото
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Украина вернула из плена очередную группу тяжелобольных защитников – фото
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Украина вернула из плена очередную группу тяжелобольных защитников – фото
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Украина вернула из плена очередную группу тяжелобольных защитников – фото
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что из плена освобождена группа тяжелобольных защитников. Обмен прошел в рамках Стамбульских договоренностей.

Каждый освобожденный военный имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением.

В Коордштабе отметили, что значительная часть попала в плен во время обороны Мариуполя. Все освобожденные в этот день защитники – представители рядового и сержантского состава.

Украина вернула из плена очередную группу тяжелобольных защитников – фото
Фото: Коордштаб
Украина вернула из плена очередную группу тяжелобольных защитников – фото
Фото: Коордштаб
Украина вернула из плена очередную группу тяжелобольных защитников – фото
Фото: Коордштаб
Украина вернула из плена очередную группу тяжелобольных защитников – фото
Фото: Коордштаб
Украина вернула из плена очередную группу тяжелобольных защитников – фото
Фото: Коордштаб
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