РФ наврала, что после наибольшего обмена в Украине почти не осталось пленных оккупантов

Заявления россиян о "десятках тысяч" украинских пленных – это ложь, уверяет Юсов

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Информация россиян о том, что после обмена в формате "1000 на 1000" в Украине почти не осталось российских военнопленных, не соответствует действительности. Об этом в комментарии LIGA.net сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Это ложь, если коротко. Ложь, намеренно разгоняющаяся с поводом посеять панику, уныние внутри украинского общества, ну и, конечно, нарастить какие-то ура-патриотические настроения внутри России", – сказал он.

В частности, 23 мая, после первого этапа крупного обмена, пропагандистский Telegram-канал Mash заявил, что в плену Украины осталось всего якобы всего около 1300 военнослужащих ВС РФ, а в плену РФ – "почти 10 000" украинских воинов.

"Россия возвращает домой почти всех своих военнослужащих, попавших в плен за три года СВО. Украина – менее 10%", – писали тогда пропагандисты.

Юсов подчеркнул, что "десятков тысяч" украинских пленных в России нет, а тысячи российских пленных в Украине – есть.

"И работа по пополнению обменного фонда будет продолжена, несмотря на различные манипуляции. Мы не комментируем конкретные цифры, но речь идет о тысячах российских оккупантов в украинском плену", – подчеркнул представитель ГУР.