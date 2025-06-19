РФ наврала, что после наибольшего обмена в Украине почти не осталось пленных оккупантов
Информация россиян о том, что после обмена в формате "1000 на 1000" в Украине почти не осталось российских военнопленных, не соответствует действительности. Об этом в комментарии LIGA.net сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Это ложь, если коротко. Ложь, намеренно разгоняющаяся с поводом посеять панику, уныние внутри украинского общества, ну и, конечно, нарастить какие-то ура-патриотические настроения внутри России", – сказал он.
В частности, 23 мая, после первого этапа крупного обмена, пропагандистский Telegram-канал Mash заявил, что в плену Украины осталось всего якобы всего около 1300 военнослужащих ВС РФ, а в плену РФ – "почти 10 000" украинских воинов.
"Россия возвращает домой почти всех своих военнослужащих, попавших в плен за три года СВО. Украина – менее 10%", – писали тогда пропагандисты.
Юсов подчеркнул, что "десятков тысяч" украинских пленных в России нет, а тысячи российских пленных в Украине – есть.
"И работа по пополнению обменного фонда будет продолжена, несмотря на различные манипуляции. Мы не комментируем конкретные цифры, но речь идет о тысячах российских оккупантов в украинском плену", – подчеркнул представитель ГУР.
- 16 мая во время переговоров в Стамбуле Украине и России удалось достичь лишь одной реальной договоренности – о большом обмене пленными в формате 1000 на 1000.
- 23 мая Украине удалось вернуть из российского плена 270 военных и 120 гражданских. Среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин. Украина в рамках обмена передала России 70 коллаборантов.
- 24 мая состоялся второй этап масштабного обмена – Украине удалось вернуть домой 307 защитников.
- 25 мая был проведен третий и завершающий этап крупного обмена – Украина вернула 303 военных.
- В рамках обмена "1000 на 1000" впервые с начала полномасштабной войны удалось освободить из российского плена военных из 46 частей, которых раньше ни разу не было в списках обмена.