1000 на 1000: Украина вернула бойцов из 46 частей, из которых раньше никого не возвращали
В рамках обмена "1000 на 1000" Украине впервые с начала полномасштабной войны удалось освободить из российского плена военных из 46 частей. Ранее их ни разу не было в списках на обмен, сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.
"Возвращение бойцов из этих подразделений долгое время блокировалось российской стороной по разным причинам", – заявили в Коордштабе.
Там отметили, что примерно каждый третий освобожденный боец находился в плену более трех лет. В частности, 311 военных удерживали с 2022 года, 122 – с 2023-го, а еще 150 оказались в плену уже в 2024 году.
В рамках масштабного обмена домой вернулись:
→ 497 военных из Сухопутных войск ВСУ;
→ 97 моряков ВМС;
→ 95 бойцов территориальной обороны;
→ 72 десантника;
→ 21 военный из подразделений беспилотных систем;
→ два представителя Воздушных сил;
→ два военнослужащих Сил поддержки;
→ 56 пограничников;
→ 31 нацгвардеец;
→ один представитель Госспецтрансслужбы.
Как сообщили в Координационном штабе, все освобожденные – это солдаты и сержанты, которые держали оборону на самых тяжелых направлениях. Среди них – 175 защитников гарнизона Мариуполя, из которых 81 находился в плену после боев на "Азовстали".
- 16 мая во время переговоров в Стамбуле, Украине и России удалось достичь лишь одной реальной договоренности – о большом обмене пленными в формате 1000 на 1000.
- 23 мая Украине удалось вернуть из российского плена 270 военных и 120 гражданских. Среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин. Украина в рамках обмена передала России 70 коллаборантов.
- 24 мая состоялся второй этап масштабного обмена – Украине удалось вернуть домой 307 защитников.
- 25 мая был проведен третий и завершающий этап крупного обмена – Украина вернула 303 военных.