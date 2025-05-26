1000 на 1000: Украина вернула бойцов из 46 частей, из которых раньше никого не возвращали

В Коордштабе отметили, что примерно каждый третий освобожденный боец находился в плену более трех лет

Освобожденные из российского плена военные (Фото: Коордштаб)

В рамках обмена "1000 на 1000" Украине впервые с начала полномасштабной войны удалось освободить из российского плена военных из 46 частей. Ранее их ни разу не было в списках на обмен, сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

"Возвращение бойцов из этих подразделений долгое время блокировалось российской стороной по разным причинам", – заявили в Коордштабе.

Там отметили, что примерно каждый третий освобожденный боец находился в плену более трех лет. В частности, 311 военных удерживали с 2022 года, 122 – с 2023-го, а еще 150 оказались в плену уже в 2024 году.

В рамках масштабного обмена домой вернулись:

→ 497 военных из Сухопутных войск ВСУ;

→ 97 моряков ВМС;

→ 95 бойцов территориальной обороны;

→ 72 десантника;

→ 21 военный из подразделений беспилотных систем;

→ два представителя Воздушных сил;

→ два военнослужащих Сил поддержки;

→ 56 пограничников;

→ 31 нацгвардеец;

→ один представитель Госспецтрансслужбы.

Как сообщили в Координационном штабе, все освобожденные – это солдаты и сержанты, которые держали оборону на самых тяжелых направлениях. Среди них – 175 защитников гарнизона Мариуполя, из которых 81 находился в плену после боев на "Азовстали".