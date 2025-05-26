1000 на 1000: Украина вернула бойцов из 46 частей, из которых раньше никого не возвращали
Освобожденные из российского плена военные (Фото: Коордштаб)

В рамках обмена "1000 на 1000" Украине впервые с начала полномасштабной войны удалось освободить из российского плена военных из 46 частей. Ранее их ни разу не было в списках на обмен, сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

"Возвращение бойцов из этих подразделений долгое время блокировалось российской стороной по разным причинам", – заявили в Коордштабе.

Там отметили, что примерно каждый третий освобожденный боец находился в плену более трех лет. В частности, 311 военных удерживали с 2022 года, 122 – с 2023-го, а еще 150 оказались в плену уже в 2024 году.

В рамках масштабного обмена домой вернулись:

497 военных из Сухопутных войск ВСУ;

97 моряков ВМС;

95 бойцов территориальной обороны;

72 десантника;

21 военный из подразделений беспилотных систем;

два представителя Воздушных сил;

два военнослужащих Сил поддержки;

56 пограничников;

31 нацгвардеец;

один представитель Госспецтрансслужбы.

Как сообщили в Координационном штабе, все освобожденные – это солдаты и сержанты, которые держали оборону на самых тяжелых направлениях. Среди них – 175 защитников гарнизона Мариуполя, из которых 81 находился в плену после боев на "Азовстали".

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