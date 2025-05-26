1000 на 1000: Україна повернула бійців із 46 частин, з яких раніше нікого не повертали

У Коордштабі зазначили, що приблизно кожен третій звільнений боєць перебував у полоні понад три роки

Звільнені з російського полону військові (Фото: Коордштаб)

У межах обміну "1000 на 1000" Україні вперше з початку повномасштабної війни вдалося звільнити з російського полону військових із 46 частин. Раніше їх жодного разу не було у списках на обмін, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною з різних причин", – заявили у Коордштабі.

Там зазначили, що приблизно кожен третій звільнений боєць перебував у полоні понад три роки. Зокрема, 311 військових утримували з 2022 року, 122 – з 2023-го, а ще 150 опинилися в полоні вже у 2024 році.

У межах масштабного обміну додому повернулися:

→ 497 військових із Сухопутних військ ЗСУ;

→ 97 моряків ВМС;

→ 95 бійців територіальної оборони;

→ 72 десантники;

→ 21 військовий із підрозділів безпілотних систем;

→ два представники Повітряних сил;

→ два військовослужбовці Сил підтримки;

→ 56 прикордонників;

→ 31 нацгвардієць;

→ один представник Держспецтрансслужби.

Як повідомили у Координаційному штабі, всі звільнені – це солдати та сержанти, які тримали оборону на найважчих напрямках. Серед них – 175 захисників гарнізону Маріуполя, з яких 81 перебував у полоні після боїв на "Азовсталі".