1000 на 1000: Україна повернула бійців із 46 частин, з яких раніше нікого не повертали
У межах обміну "1000 на 1000" Україні вперше з початку повномасштабної війни вдалося звільнити з російського полону військових із 46 частин. Раніше їх жодного разу не було у списках на обмін, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
"Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною з різних причин", – заявили у Коордштабі.
Там зазначили, що приблизно кожен третій звільнений боєць перебував у полоні понад три роки. Зокрема, 311 військових утримували з 2022 року, 122 – з 2023-го, а ще 150 опинилися в полоні вже у 2024 році.
У межах масштабного обміну додому повернулися:
→ 497 військових із Сухопутних військ ЗСУ;
→ 97 моряків ВМС;
→ 95 бійців територіальної оборони;
→ 72 десантники;
→ 21 військовий із підрозділів безпілотних систем;
→ два представники Повітряних сил;
→ два військовослужбовці Сил підтримки;
→ 56 прикордонників;
→ 31 нацгвардієць;
→ один представник Держспецтрансслужби.
Як повідомили у Координаційному штабі, всі звільнені – це солдати та сержанти, які тримали оборону на найважчих напрямках. Серед них – 175 захисників гарнізону Маріуполя, з яких 81 перебував у полоні після боїв на "Азовсталі".
- 16 травня, під час переговорів у Стамбулі, Україні та Росії вдалося досягнути лише однієї реальної домовленості – про великий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
- 23 травня Україні вдалося повернути з російського полону 270 військових і 120 цивільних. Серед визволених – три жінки та 387 чоловіків. Україна в межах обміну передала Росії 70 колаборантів.
- 24 травня відбувся другий етап масштабного обміну – Україні вдалося повернути додому 307 захисників.
- 25 травня було проведено третій і завершальний етап великого обміну – Україна повернула 303 військових.