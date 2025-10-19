FT: Трамп закликав Зеленського прийняти умови РФ, інакше Путін пригрозив "знищити" Україну

Російський диктатор заявив Трампу, що "знищить" Україну, якщо Зеленський не погодиться на умови РФ, заявили співрозмовники FT

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент США Дональд Трамп на зустрічі в Білому домі закликав главу держави Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни, попередивши, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що "знищить" Україну, якщо український лідер не погодиться. Про це повідомили Financial Times співрозмовники, які знайомі із ситуацією.

За словами співрозмовників, зустріч президентів США та України неодноразово перетворювалася на "кричалку", під час якої Трамп "постійно лаявся".

Вони додали, що Трамп відкинув мапи лінії фронту в Україні та наполягав на тому, щоб Зеленський віддав Путіну весь Донбас, і неодноразово повторював тези Путіна.

"Хоча Україні в кінцевому підсумку вдалося переконати Трампа знову підтримати замороження поточних ліній фронту, гостра зустріч, здається, відобразила мінливість позиції Трампа", – пише видання.