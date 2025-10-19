FT: Трамп призывал Зеленского принять условия РФ, иначе Путин "уничтожит" Украину

Российский диктатор заявил Трампу, что "уничтожит" Украину, если Зеленский не согласится на условия РФ, заявили собеседники FT

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме призвал главу государства Владимира Зеленского принять условия России о прекращении войны, предупредив, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что "уничтожит" Украину, если украинский лидер не согласится. Об этом сообщили Financial Times собеседники, которые знакомы с ситуацией.

По словам собеседников, встреча президентов США и Украины неоднократно превращалась в "кричалку", во время которой Трамп "постоянно ругался".

Они добавили, что Трамп отверг карты линии фронта в Украине и настаивал на том, чтобы Зеленский отдал Путину весь Донбасс, и неоднократно повторял тезисы Путина.

"Хоть Украине в конечном итоге удалось убедить Трампа снова поддержать замораживание текущих линий фронта, острая встреча, кажется, отразила изменчивость позиции Трампа", – пишет издание.