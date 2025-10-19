FT: Трамп призывал Зеленского принять условия РФ, иначе Путин "уничтожит" Украину
Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме призвал главу государства Владимира Зеленского принять условия России о прекращении войны, предупредив, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что "уничтожит" Украину, если украинский лидер не согласится. Об этом сообщили Financial Times собеседники, которые знакомы с ситуацией.
По словам собеседников, встреча президентов США и Украины неоднократно превращалась в "кричалку", во время которой Трамп "постоянно ругался".
Они добавили, что Трамп отверг карты линии фронта в Украине и настаивал на том, чтобы Зеленский отдал Путину весь Донбасс, и неоднократно повторял тезисы Путина.
"Хоть Украине в конечном итоге удалось убедить Трампа снова поддержать замораживание текущих линий фронта, острая встреча, кажется, отразила изменчивость позиции Трампа", – пишет издание.
- Вечером 16 октября Трамп провел телефонную беседу с Путиным. Они обсудили войну России против Украины и договорились, что встретятся в течение двух недель в Будапеште.
- По данным WP, во время телефонного разговора с Трампом именно Путин озвучил требование, чтобы Украина полностью отказалась от контроля над Донецкой областью. Только при этом условии он якобы готов прекратить войну, сообщили изданию двое высокопоставленных чиновников.
Комментарии (0)