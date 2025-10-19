WP: Віткофф тиснув на Україну щодо передачі Донеччини Путіну через російську мову

Стів Віткофф (Фото: EPA)

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, на перемовинах у Білому домі 17 жовтня, тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецької області Росії, аргументуючи це тим, що регіон переважно російськомовний. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на чиновників.

Видання зазначає, що Віткофф був головним перемовником Білого дому з Кремлем напередодні зустрічі в Анкориджі, що, за словами європейських чиновників, призвело до того, що, на їхню думку, було неправильним трактуванням вимог РФ та засвідчило неможливість досягти значного прогресу.

За даними WP, під час останньої телефонної розмови з Трампом саме російський диктатор Володимир Путін озвучив вимогу, щоб Україна повністю відмовилася від контролю над Донецькою областю. Лише за цієї умови він нібито готовий припинити війну, повідомили виданню двоє високопосадовців.