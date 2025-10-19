WP: Виткофф давил на Украину по поводу передачи Донецкой области РФ из-за русского языка
Специальный представитель президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, на переговорах в Белом доме 17 октября, давил на украинскую делегацию относительно передачи Донецкой области России, аргументируя это тем, что регион преимущественно русскоязычный. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников.
Издание отмечает, что Уиткофф был главным переговорщиком Белого дома с Кремлем накануне встречи в Анкоридже, что, по словам европейских чиновников, привело к тому, что, по их мнению, было неправильной трактовкой требований РФ и показало невозможность достичь значительного прогресса.
По данным WP, во время последнего телефонного разговора с Трампом именно российский диктатор Владимир Путин озвучил требование, чтобы Украина полностью отказалась от контроля над Донецкой областью. Только при этом условии он якобы готов прекратить войну, сообщили изданию двое высокопоставленных чиновников.
- 12 августа 2025 года Зеленский заявил, что Силы обороны не выйдут из Донбасса в рамках так называемого "обмена территориями", о котором говорил Трамп.
- 3 сентября президент сказал, что на территории Донбасса сосредоточена мощная часть украинской линии обороны, а Россия за более чем три года полномасштабного вторжения не смогла оккупировать даже 30% одной области.
