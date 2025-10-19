WP: Виткофф давил на Украину по поводу передачи Донецкой области РФ из-за русского языка

Стив Уиткофф (Фото: EPA)

Специальный представитель президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, на переговорах в Белом доме 17 октября, давил на украинскую делегацию относительно передачи Донецкой области России, аргументируя это тем, что регион преимущественно русскоязычный. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников.

Издание отмечает, что Уиткофф был главным переговорщиком Белого дома с Кремлем накануне встречи в Анкоридже, что, по словам европейских чиновников, привело к тому, что, по их мнению, было неправильной трактовкой требований РФ и показало невозможность достичь значительного прогресса.

По данным WP, во время последнего телефонного разговора с Трампом именно российский диктатор Владимир Путин озвучил требование, чтобы Украина полностью отказалась от контроля над Донецкой областью. Только при этом условии он якобы готов прекратить войну, сообщили изданию двое высокопоставленных чиновников.