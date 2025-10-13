Трамп: Когда Уиткофф ехал в Москву, он ничего не знал о России и мало – о Путине и политике
Президент США Дональд Трамп признал, что когда его специальный посланник Стив Уиткофф прибыл на первые переговоры в Москву, то он ничего не знал о российском диктаторе Владимире Путине, РФ и политике. Об этом американский руководитель рассказал во время выступления в израильском парламенте Кнессете.
Комментируя роль Уиткоффа в мирном урегулировании между террористической группировкой ХАМАС и Израилем, Трамп рассказал, как организовал для спецпосланника встречу с Путиным, думая, что та продлится 15-20 минут.
"Стив не имел представления о России, не знал много о Путине, не знал много о политике, не очень интересовался этим. Он был настоящим специалистом в сфере недвижимости. Но он обладал тем качеством, которое я искал, и которое я нечасто видел", – заявил президент США.
По его словам, через полчаса после начала встречи он позвонил спросить, закончил ли Стив, и узнал, что тот до сих пор на переговорах с российским диктатором.
Трамп рассказал, что звонил через час, два, три – на четвертом ему сказали, что вскоре Стив выйдет с переговоров.
"И через пять часов он вышел. Я сказал: "О чем вы, черт возьми, разговаривали пять часов?" А он отвечает: "Мы просто говорили о многих интересных вещах". В том числе о том, для чего он туда поехал (урегулирование войны РФ против Украины. – Ред.). Но об этом нельзя говорить пять часов, об этом можно говорить определенное время, и ты знаешь, что получишь. Но это талант. Это талант, когда ты можешь это делать", – отметил глава Штатов.
- Уиткофф – миллиардер, инвестор и застройщик, близкий друг президента США. Хотя он является спецпосланником Трампа по вопросам Ближнего Востока, но в феврале 2025 года он посетил Москву для встречи с Путиным и обмена заключенными. После этого визита он также начал публично заниматься переговорами со страной-агрессором.
- Уже весной Уиткофф стал известен благодаря скандальным заявлениям. Так, он утверждал, что ключевым вопросом в войне являются пять украинских регионов, вспоминая незаконные "референдумы" оккупантов в них и называя эти территории "русскоязычными". В ответ президент Зеленский отмечал, что признание оккупированных территорий является красной линией и что спецпосланник "принял для себя стратегию российской стороны".
- По данным собеседников агентства Reuters, в апреле Уиткофф заявлял Трампу, что самым быстрым способом достичь перемирия якобы является предоставление России права на четыре украинские области, где Москва проводила псевдореферендумы в 2022 году.
- Уже в августе глава ОП Ермак после встречи с Уиткоффом заявил, что Штаты не давят на Украину насчет возможных уступок территориями в пользу России.
