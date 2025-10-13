Трамп: Коли Віткофф їхав до Москви, він нічого не знав про Росію і мало – про Путіна та політику

Стів Віткофф та Дональд Трамп (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

Президент США Дональд Трамп визнав, що коли його спеціальний посланець Стів Віткофф прибув на перш переговори до Москви, то він нічого не знав про російського диктатора Володимира Путіна, РФ та політику. Про це американський керівник розповів під час виступу в ізраїльському парламенті Кнессеті.

Коментуючи роль Віткоффа у мирному врегулюванні між терористичним угрупуванням ХАМАС та Ізраїлем, Трамп розповів, як організував для спецпосланця зустріч з Путіним, думаючи, що та триватиме 15-20 хвилин.

"Стів не мав уявлення про Росію, не знав багато про Путіна, не знав багато про політику, не дуже цікавився цим. Він був справжнім фахівцем у сфері нерухомості. Але він мав ту якість, яку я шукав, і яку я нечасто бачив", – заявив президент США.

За його словами, через пів години після початку зустрічі він подзвонив спитати, чи закінчив Стів, й дізнався, що той досі на переговорах з російським диктатором.

Трамп розповів, що дзвонив через годину, дві, три – на четвертій йому сказали, що незабаром Стів вийде з переговорів.

"І через п'ять годин він вийшов. Я сказав: "Про що ви, в біса, розмовляли п'ять годин?" А він відповідає: "Ми просто говорили про багато цікавих речей". В тому числі про те, для чого він туди поїхав (врегулювання війни РФ проти України. – Ред.). Але про це не можна говорити п'ять годин, про це можна говорити певний час, і ти знаєш, що отримаєш. Але це талант. Це талант, коли ти можеш це робити", – зауважив глава Штатів.