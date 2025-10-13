Трамп: Коли Віткофф їхав до Москви, він нічого не знав про Росію і мало – про Путіна та політику
Президент США Дональд Трамп визнав, що коли його спеціальний посланець Стів Віткофф прибув на перш переговори до Москви, то він нічого не знав про російського диктатора Володимира Путіна, РФ та політику. Про це американський керівник розповів під час виступу в ізраїльському парламенті Кнессеті.
Коментуючи роль Віткоффа у мирному врегулюванні між терористичним угрупуванням ХАМАС та Ізраїлем, Трамп розповів, як організував для спецпосланця зустріч з Путіним, думаючи, що та триватиме 15-20 хвилин.
"Стів не мав уявлення про Росію, не знав багато про Путіна, не знав багато про політику, не дуже цікавився цим. Він був справжнім фахівцем у сфері нерухомості. Але він мав ту якість, яку я шукав, і яку я нечасто бачив", – заявив президент США.
За його словами, через пів години після початку зустрічі він подзвонив спитати, чи закінчив Стів, й дізнався, що той досі на переговорах з російським диктатором.
Трамп розповів, що дзвонив через годину, дві, три – на четвертій йому сказали, що незабаром Стів вийде з переговорів.
"І через п'ять годин він вийшов. Я сказав: "Про що ви, в біса, розмовляли п'ять годин?" А він відповідає: "Ми просто говорили про багато цікавих речей". В тому числі про те, для чого він туди поїхав (врегулювання війни РФ проти України. – Ред.). Але про це не можна говорити п'ять годин, про це можна говорити певний час, і ти знаєш, що отримаєш. Але це талант. Це талант, коли ти можеш це робити", – зауважив глава Штатів.
- Віткофф – мільярдер, інвестор та забудовник, близький друг президента США. Хоча він є спецпосланцем Трампа з питань Близького сходу, але у лютому 2025 року він відвідав Москву для зустрічі з Путіним та обміну ув'язненими. Після цього візиту він також почав публічно займатися переговорами з країною-агресором.
- Уже навесні Віткофф став відомим через скандальні заяви. Так, він стверджував, що ключовим питанням у війні є п'ять українських регіонів, згадувавши незаконні "референдуми" окупантів у них та називаючи ці території "російськомовними". У відповідь президент Зеленський зазначав, що визнання окупованих територій є червоною лінією й що спецпосланець "прийняв для себе стратегію російської сторони".
- За даними співрозмовників агенції Reuters, у квітні Віткофф заявляв Трампу, що найшвидшим способом досягти перемир'я нібито є надання Росії права на чотири українські області, де Москва проводила псевдореферендуми у 2022 році.
- Вже у серпні глава ОП Єрмак після зустрічі з Віткоффом заявив, що Штати не тиснуть на Україну щодо можливих поступок територіями на користь Росії.
