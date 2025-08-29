Єрмак після зустрічі з Віткоффом: Ніхто з боку США не тисне на Україну щодо територій
Сполучені Штати не тиснуть на Україну щодо можливих поступок територіями на користь Росії. Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив під час онлайн-спілкування з журналістами, на якому був присутній кореспондент LIGA.net.
"Дуже важливо відразу припинити всі розмови. Ніхто з американського боку не тисне на Україну щодо якихось територій", – сказав Єрмак після зустрічі зі спецпосланцем США на Близькому Сході Стівом Віткоффом.
По-друге, за його словами, під час перемовин з Віткоффом підсумували й ще раз визначили, що була дуже гарна зустріч у Білому домі – двостороння за участі президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа, а також з європейськими лідерами.
Також глава ОП нагадав про готовність Зеленського до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Далі ми поговорили про те, як триває робота щодо гарантій безпеки. Головне те, що сказав президент Трамп в Овальному офісі. Америка готова до прямих гарантій безпеки для України за аналогом 5 статті НАТО", – додав Єрмак.
Те, що це підтверджується членами адміністрації Трампа, – це дуже добре, констатував він. Навколо цього вже йде напрацювання з європейськими партнерами.
Очільник ОП додав, що робота з радниками з національної безпеки та оборони триває щоденно. Відповідні напрацювання мають об'єднатися в систему гарантій безпеки, які б давали Україні повну впевненість, що агресія ніколи не повториться.
Єрмак зазначив, що є домовленість про те, що якщо не буде видно ніяких кроків, то Білий дім повернеться до законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя щодо санкцій проти Росії.
"Я задоволений. Була конструктивна й дуже предметна розмова. Далі продовжуємо працювати. І ще раз. Щоб не було жодних маніпуляцій. Жодного тиску з боку американців на нас щодо якихось там територій і інше. У всякому випадку, я особисто, не чув", – резюмував він.
- 9 серпня 2025 року Трамп повідомив, що США розглядають "обмін територіями" між Україною і Росією "на благо обох сторін".
- Зеленський заявив, що Україна не даруватиме свою землю окупанту і відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України.
- Сенатор Грем сказав, що Росії та Україні доведеться обмінятися деякими територіями, щоб припинити війну, однак Київ повинен отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилась.
