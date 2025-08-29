Єрмак після зустрічі з Віткоффом: Ніхто з боку США не тисне на Україну щодо територій

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Сполучені Штати не тиснуть на Україну щодо можливих поступок територіями на користь Росії. Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив під час онлайн-спілкування з журналістами, на якому був присутній кореспондент LIGA.net.

"Дуже важливо відразу припинити всі розмови. Ніхто з американського боку не тисне на Україну щодо якихось територій", – сказав Єрмак після зустрічі зі спецпосланцем США на Близькому Сході Стівом Віткоффом.

По-друге, за його словами, під час перемовин з Віткоффом підсумували й ще раз визначили, що була дуже гарна зустріч у Білому домі – двостороння за участі президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа, а також з європейськими лідерами.

Також глава ОП нагадав про готовність Зеленського до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Далі ми поговорили про те, як триває робота щодо гарантій безпеки. Головне те, що сказав президент Трамп в Овальному офісі. Америка готова до прямих гарантій безпеки для України за аналогом 5 статті НАТО", – додав Єрмак.

Те, що це підтверджується членами адміністрації Трампа, – це дуже добре, констатував він. Навколо цього вже йде напрацювання з європейськими партнерами.

Очільник ОП додав, що робота з радниками з національної безпеки та оборони триває щоденно. Відповідні напрацювання мають об'єднатися в систему гарантій безпеки, які б давали Україні повну впевненість, що агресія ніколи не повториться.

Єрмак зазначив, що є домовленість про те, що якщо не буде видно ніяких кроків, то Білий дім повернеться до законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя щодо санкцій проти Росії.

"Я задоволений. Була конструктивна й дуже предметна розмова. Далі продовжуємо працювати. І ще раз. Щоб не було жодних маніпуляцій. Жодного тиску з боку американців на нас щодо якихось там територій і інше. У всякому випадку, я особисто, не чув", – резюмував він.

9 серпня 2025 року Трамп повідомив, що США розглядають "обмін територіями" між Україною і Росією "на благо обох сторін".

Зеленський заявив, що Україна не даруватиме свою землю окупанту і відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України.

Сенатор Грем сказав, що Росії та Україні доведеться обмінятися деякими територіями, щоб припинити війну, однак Київ повинен отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилась.