Єрмак та Кислиця зустрілися з Віткоффом у Нью-Йорку

Зустріч у США (Фото: Telegram-канал глави ОП)

У п’ятницю, 29 серпня, глава Офісу президента Андрій Єрмак та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця зустрілися в Нью-Йорку зі спеціальним посланником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом. Про це очільник ОП повідомив у соціальних мережах.

"Найголовніше – підштовхнути реальну дипломатію та виконання усіх домовленостей саміту у Вашингтоні. Координуємо нашу активність", – написав Єрмак.

Він поінформував Віткоффа про злочини, які щодня чинить Росія проти українських міст та громад. Зокрема, про масовану ракетно-дронову атаку на Київ, яка забрала життя 23 людей, серед яких – четверо дітей.

Глава ОП констатував: Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та затягує бойові дії. Водночас Україна підтримує налаштованість президента США Дональда Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру.

"Саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції Сполучених Штатів. Але, на жаль, кожну з них загальмовує саме російська сторона", – додав Єрмак.

Він наголосив: Україна відкрита до прямих перемовин на рівні лідерів і готова до обговорення найширшого спектра питань.

"Вважаємо, що потрібен тиск світу, щоб Росія була готова реально рухатись до миру та, зокрема, проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів. Запросив пана Віткоффа відвідати Україну найближчим часом", – резюмував очільник ОП.

25 серпня повідомлялося, що відбудеться зустріч американської та української команд щодо підготовки до можливих перемовин Зеленського з диктатором РФ.

27 серпня Зеленський заявив, що до США поїдуть Єрмак та Умєров. Протягом тижня вони провели низку зустрічей в Катарі, Саудівській Аравії та Швейцарії.