Зеленський: Відмова Росії від формату лідерів має отримати рішучу відповідь
Відмова Росії брати участь у форматі лідерів повинна отримати відчутні рішення у відповідь. Про це заявив президент Володимир Зеленський після проведеної зустрічі з лідером Польщі Каролем Навроцьким.
Зеленський також наголосив на важливості єдності у позиціях партнерів.
"Для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію. Санкції є дієвими та мають залишатися на столі", – зазначив глава держави.
Зеленський також підкреслив важливість постійної координації з європейськими країнами, щоб єдина позиція ЄС була чітко почута у Вашингтоні.
Український лідер також висловив співчуття щодо катастрофи з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот.
- 20 серпня президент Зеленський заявив, що його можлива зустріч з Путіним має бути у нейтральній країні Європи, зазначивши, що Україна погоджується на проведення саміту в Австрії або Швейцарії.
- 22 серпня глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Путін домігся всього, що йому було потрібно від зустрічі з президентом США на Алясці, тому зараз не зацікавлений у продовженні переговорів.
- 26 серпня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що Москва затягує час, прив'язуючи узгодження зустрічі між Путіним та Зеленським до певних умов.
Коментарі (0)