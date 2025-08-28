Зеленський: Відмова Росії від формату лідерів має отримати рішучу відповідь

Глава держави наголосив, що для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Відмова Росії брати участь у форматі лідерів повинна отримати відчутні рішення у відповідь. Про це заявив президент Володимир Зеленський після проведеної зустрічі з лідером Польщі Каролем Навроцьким.

Зеленський також наголосив на важливості єдності у позиціях партнерів.

"Для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію. Санкції є дієвими та мають залишатися на столі", – зазначив глава держави.

Зеленський також підкреслив важливість постійної координації з європейськими країнами, щоб єдина позиція ЄС була чітко почута у Вашингтоні.

Український лідер також висловив співчуття щодо катастрофи з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот.