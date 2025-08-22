Каллас: Путін на Алясці отримав, що хотів, і тепер його інтерес до зустрічей знизився

Глава євродипломатії наголосила, що змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів можна лише додатковим тиском

Кая Каллас (Фото: MYKOLA TYS EPA/EPA)

Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що російський диктатор Володимир Путін домігся всього, що йому було потрібно від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, тому зараз не зацікавлений у продовженні переговорів. Про це вона заявила в інтерв'ю ВВС.

За словами Каллас, метою Путіна на Алясці був вихід з міжнародної ізоляції та відтермінування санкцій.

"Він отримав фотографію з президентом США й набагато більше, такий гостинний прийом в Америці… Він також хотів, щоб санкції не були запроваджені, чого також домігся", – сказала євродипломатка.

Через ці здобутки російський диктатор наразі не зацікавлений у переговорах.

"Я думаю, зараз його інтерес знизився, бо він досяг того, чого хотів від цієї зустрічі", – сказала Каллас.

Вона закликала ЄС та США до запровадження додаткових санкцій і тарифів проти Росії, адже тепер Путін може погодитися сісти за стіл переговорів лише під додатковим тиском.

"Тут у нас є різні інструменти. Американці мають важелі впливу за допомогою санкцій чи тарифів. Ми працюємо над 19-м пакетом санкцій з європейського боку", – розповіла вона.

Каллас наголосила, що очільник Кремля досі не зробив жодної поступки для зупинення війни в Україні.

"Цілком очевидно, що будь-які обіцянки, що давав Путін досі, він не виконав, і ми повинні ставитися до цього відповідно. Він просто сміється, не зупиняє вбивства, а збільшує їх кількість", – наголосила дипломатка.