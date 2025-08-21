Зеленський: Зараз сигнали з Росії просто непристойні

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Російські масовані атаки по містах Україні, активні штурмові дії на фронті та інциденти з порушенням повітряного простору країн НАТО свідчать про те, що Кремль не хоче закінчувати російсько-українську війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що російська армія продовжує жорсткі штурми на фронті та масовані атаки по українських містах. Зокрема, вдарила ракетами по американському підприємству у Мукачево.

Окрім того, він нагадав, що днями російський ударний дрон залетів на територію Польщі, а перед цим були аналогічні інциденти на території Литви.

"Це все не є чимось випадковим. Це нахабність росіян. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою", – сказав Зеленський.

Він закликав західні країни продовжувати тиск на Росію та запевнив, що зі свого боку Україна зробить все необхідне, щоб захистити державу та людей.

"Але водночас ми не зменшуємо зусиль у дипломатії, у всіх наших контактах із партнерами, щоб усе ж відбулися перемовини і саме такі, які можуть наблизити мир", – заявив президент.