Зеленский: Сейчас сигналы из России просто непристойные
Массированные российские обстрелы украинских городов, активные штурмовые действия на фронте и инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО свидетельствуют о том, что Кремль не хочет заканчивать российско-украинскую войну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Сейчас сигналы из России просто, честно говоря, непристойны. Они пытаются избежать необходимости встречи. Они не хотят заканчивать эту войну", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что российская армия продолжает ожесточенные штурмы на фронте и массированные обстрелы украинских городов. В частности, ударила ракетами по американскому предприятию в Мукачево.
Кроме того, он напомнил, что несколько дней назад российский ударный дрон прилетел на территорию Польши, а до этого были аналогичные инциденты на территории Литвы.
"Все это неслучайно. Это наглость россиян. Мы рассчитываем, что реакция партнеров будет принципиальной", – сказал Зеленский.
Он призвал западные страны продолжать оказывать давление на Россию и заверил, что Украина со своей стороны сделает все необходимое для защиты государства и народа.
"Но в то же время мы не уменьшаем усилий в дипломатии, во всех наших контактах с партнерами, чтобы все же состоялись переговоры, и именно такие, которые могут приблизить мир", – заявил президент.
- 21 августа Трамп заявил, что Украине для победы необходимо наносить ответные удары по российским целям, а не только обороняться.
