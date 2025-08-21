Зеленский: Сейчас сигналы из России просто непристойные

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Массированные российские обстрелы украинских городов, активные штурмовые действия на фронте и инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО свидетельствуют о том, что Кремль не хочет заканчивать российско-украинскую войну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Сейчас сигналы из России просто, честно говоря, непристойны. Они пытаются избежать необходимости встречи. Они не хотят заканчивать эту войну", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что российская армия продолжает ожесточенные штурмы на фронте и массированные обстрелы украинских городов. В частности, ударила ракетами по американскому предприятию в Мукачево.

Кроме того, он напомнил, что несколько дней назад российский ударный дрон прилетел на территорию Польши, а до этого были аналогичные инциденты на территории Литвы.

"Все это неслучайно. Это наглость россиян. Мы рассчитываем, что реакция партнеров будет принципиальной", – сказал Зеленский.

Он призвал западные страны продолжать оказывать давление на Россию и заверил, что Украина со своей стороны сделает все необходимое для защиты государства и народа.

"Но в то же время мы не уменьшаем усилий в дипломатии, во всех наших контактах с партнерами, чтобы все же состоялись переговоры, и именно такие, которые могут приблизить мир", – заявил президент.